Schwimmbad evakuiert, Feuerwehr im Einsatz
Hamburg - Alarm in Hamburg! Am Dienstag musste ein Schwimmbad in der Hansestadt evakuiert werden. Die Feuerwehr war im Einsatz - mal wieder.
Ein Sprecher der Feuerwehr erklärte gegenüber TAG24, dass die Einsatzkräfte gegen 16.42 Uhr in die Holstenstraße zum dortigen Festland-Schwimmbad alarmiert worden waren.
Aus noch ungeklärter Ursache hatte die Brandmeldeanlage des Schwimmbads ausgelöst - vor Ort konnten die Einsatzkräfte allerdings kein Feuer oder ähnliches feststellen.
Vorsorglich mussten dennoch alle Besucher das Schwimmbad verlassen. Verletzte gab es nach derzeitigen Erkenntnissen entsprechend nicht.
Es ist nicht das erste Mal, dass die Brandmeldeanlage in dem Schwimmbad ausgelöst hat. So war der Alarm im April an zwei aufeinanderfolgenden Abenden losgegangen - es handelte sich um Fehlalarme, wie Bäderland-Sprecher Michael Dietel damals auf TAG24-Nachfrage erklärt hatte.
Titelfoto: TAG24/Robert Stoll