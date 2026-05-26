Schwimmbad evakuiert, Feuerwehr im Einsatz

Hamburg - Alarm in Hamburg ! Am Dienstag musste ein Schwimmbad in der Hansestadt evakuiert werden. Die Feuerwehr war im Einsatz - mal wieder.

Das Schwimmbad an der Holstenstraße musste am Dienstag evakuiert werden. Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. © TAG24/Robert Stoll

Ein Sprecher der Feuerwehr erklärte gegenüber TAG24, dass die Einsatzkräfte gegen 16.42 Uhr in die Holstenstraße zum dortigen Festland-Schwimmbad alarmiert worden waren.

Aus noch ungeklärter Ursache hatte die Brandmeldeanlage des Schwimmbads ausgelöst - vor Ort konnten die Einsatzkräfte allerdings kein Feuer oder ähnliches feststellen.

Vorsorglich mussten dennoch alle Besucher das Schwimmbad verlassen. Verletzte gab es nach derzeitigen Erkenntnissen entsprechend nicht.