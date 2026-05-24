Feuer auf Schiff im Hamburger Hafen! Acht Menschen verletzt

Hamburg - Alarm in Hamburg : Am Sonntag hat es auf einem Schiff im Hafen der Hansestadt gebrannt. Acht Menschen wurden dabei schwer verletzt.

Die Feuerwehr war am Sonntag im Hamburger Hafen im Einsatz. Auf einem Frachtschiff brannte es. (Symbolfoto) © 123RF/prathaan

Wie die Feuerwehr mitteilte, waren die Einsatzkräfte um 14.38 Uhr zum Grevenhofkai im Bereich des Kuhwerder Hafens alarmiert worden.

Als die Kameraden vor Ort eintrafen, war bereits eine deutliche Rauchentwicklung aus dem Heckbereich eines circa 90 Meter langen Frachtschiffes sichtbar. Im Lagerbereich des Schiffes war es zu einem Brand gekommen.

Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten, bei denen auch das Feuerlöschboot "Branddirektor Westphal" zum Einsatz kam. Nach der erfolgreichen Brandbekämpfung fanden zudem umfangreiche Nachlöscharbeiten statt.