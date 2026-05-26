Großeinsatz im Hamburger Hafen: Feuer auf Container-Terminal
Hamburg - Großeinsatz im Hamburger Hafen: Am Dienstag ist auf einem Container-Terminal ein Feuer ausgebrochen. Dichter Rauch stieg auf.
Wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24 mitteilte, waren die Einsatzkräfte um 17.12 Uhr zum Container-Terminal Tollerort am Vulkanhafen im Stadtteil Steinwerder alarmiert worden.
Aus noch ungeklärter Ursache war es nach derzeitigen Erkenntnissen im Maschinenraum eines Van-Carriers, mit dem Container von A nach B transportiert werden können, zu einem Brand gekommen.
Als die Kameraden vor Ort eintrafen, stieg bereits dichter Rauch über dem Hafen auf. Umgehend begannen die Kräfte mit den Löscharbeiten, die schnell Erfolg hatten.
Laut dem Sprecher wurde der Fahrer des Van-Carriers untersucht, er war aber unverletzt geblieben. Weitere Beteiligte gab es demnach nicht.
Titelfoto: NEWS5 / Sebastian Peters