Großeinsatz im Hamburger Hafen: Feuer auf Container-Terminal

Hamburg - Großeinsatz im Hamburger Hafen: Am Dienstag ist auf einem Container-Terminal ein Feuer ausgebrochen. Dichter Rauch stieg auf.

Auf dem Container-Terminal Tollerort im Hamburger Hafen ist am Dienstag ein Van-Carrier in Brand geraten. © NEWS5 / Sebastian Peters

Wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24 mitteilte, waren die Einsatzkräfte um 17.12 Uhr zum Container-Terminal Tollerort am Vulkanhafen im Stadtteil Steinwerder alarmiert worden.

Aus noch ungeklärter Ursache war es nach derzeitigen Erkenntnissen im Maschinenraum eines Van-Carriers, mit dem Container von A nach B transportiert werden können, zu einem Brand gekommen.

Als die Kameraden vor Ort eintrafen, stieg bereits dichter Rauch über dem Hafen auf. Umgehend begannen die Kräfte mit den Löscharbeiten, die schnell Erfolg hatten.