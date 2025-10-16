Feuer im Hamburger Hafen! Sechs Menschen müssen von Containerbrücke gerettet werden

Hamburg - Feuer im Hamburger Hafen! Im Container-Terminal Altenwerder ist am Donnerstagvormittag eine Containerbrücke in Brand geraten.

Im Container-Terminal Altenwerder ist am Donnerstag ein Brand ausgebrochen. © Lenthe-Medien

Wie ein Feuerwehrsprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, wurden die Einsatzkräfte gegen 9.50 Uhr in den Hamburger Süden gerufen.

Dort brannte es in 20 bis 25 Metern Höhe auf einer Containerbrücke, die derzeit zurückgebaut wird.

Sechs Personen mussten von der Feuerwehr gerettet werden, blieben nach ersten Erkenntnissen laut Sprecher aber unverletzt.