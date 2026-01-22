Feuer im S-Bahntunnel? Einsatzkräfte finden Ursache, Streckensperrung aufgehoben

Hamburg - Feuerwehreinsatz in der Hansestadt : Am Bahnhof Altona wurde im Bereich der S-Bahntunnel Qualm gemeldet. Eineinhalb Stunden später konnte die Feuerwehr Entwarnung geben: An einem Stromleiter wurde ein Stück verkohltes Papier gefunden.

Wegen Brandgeruchs ist die Feuerwehr am Bahnhof Altona in Hamburg im Einsatz gewesen. (Symbolfoto) © Niklas Graeber/dpa

Gegen kurz nach 17 Uhr am Donnerstagnachmittag wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Daraufhin seien 47 Kameraden zur Stelle zwischen den Haltestellen Altona und Königstraße ausgerückt.

Der Grund: Vor Ort sei zunächst ein Brandgeruch wahrgenommen worden, so ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage von TAG24.

Nach Überprüfung durch die Einsatzkräfte konnte tatsächlich eine leichte Rauchentwicklung festgestellt werden. Doch schnell stellte sich heraus: Ein Feuer habe es nicht gegeben. Die Ursache für den Geruch sei das Papier gewesen.