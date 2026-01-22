Feuer im S-Bahntunnel? Einsatzkräfte finden Ursache, Streckensperrung aufgehoben
Hamburg - Feuerwehreinsatz in der Hansestadt: Am Bahnhof Altona wurde im Bereich der S-Bahntunnel Qualm gemeldet. Eineinhalb Stunden später konnte die Feuerwehr Entwarnung geben: An einem Stromleiter wurde ein Stück verkohltes Papier gefunden.
Gegen kurz nach 17 Uhr am Donnerstagnachmittag wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Daraufhin seien 47 Kameraden zur Stelle zwischen den Haltestellen Altona und Königstraße ausgerückt.
Der Grund: Vor Ort sei zunächst ein Brandgeruch wahrgenommen worden, so ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage von TAG24.
Nach Überprüfung durch die Einsatzkräfte konnte tatsächlich eine leichte Rauchentwicklung festgestellt werden. Doch schnell stellte sich heraus: Ein Feuer habe es nicht gegeben. Die Ursache für den Geruch sei das Papier gewesen.
Wegen des Einsatzes wurde der S-Bahnverkehr gestoppt. Bahnen über Jungfernstieg sind nicht mehr gefahren. Demnach wurden alle Linien zunächst über Dammtor umgeleitet.
Der S-Bahn-Verkehr auf der Strecke wurde nun wieder hochgefahren.
Erstmeldung um 18.31 Uhr, aktualisiert um 19.11 Uhr.
