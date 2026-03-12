Schwimmendes Zelt löst Großeinsatz auf der Außenalster aus

Hamburg - Helikopter in der Luft, Boote auf dem Wasser: Auf der Außenalster in Hamburg haben Einsatzkräfte am Donnerstag nach einer Person im Wasser gesucht.

Einsatzkräfte suchten rund 30 Minuten nach einer Person im Wasser. © Katrin Luxenburger/dpa

Ein im Wasser treibendes Zelt sowie eine Jacke und eine Isomatte haben auf der Hamburger Außen- und Binnenalster einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst.

"Wir sind auf der Suche nach einer Person im Wasser", sagte ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur am Morgen.

Die Einsatzkräfte waren mit Booten und der Tauchgruppe unterwegs. Auch die DLRG sei mit Tauchern im Bereich der Kennedybrücke im Einsatz gewesen. Zudem hatte ein Hubschrauber über der Stelle gekreist.