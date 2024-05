17.05.2024 09:44 Feuer in altem Bürogebäude deckt auf: Das Gebäude steht gar nicht leer

Ein Feuer in einem alten Bürogebäude in Hamburg hat am gestrigen Sonntag aufgedeckt, dass das Haus als illegale Unterkunft genutzt wurde.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Großeinsatz: Am gestrigen Donnerstagabend hat es in einem mehrstöckigen Gebäude in Hamburg gebrannt. Zwei Menschen wurden dabei verletzt. Ein Feuer in einem alten Bürogebäude in Hamburg hat am gestrigen Sonntag aufgedeckt, dass das Haus als illegale Unterkunft genutzt wurde. © Lenthe-Medien/Schmid Wie ein Feuerwehrsprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, wurden die Einsatzkräfte um 21.48 Uhr über den Brand an der Hamburger Straße informiert. Vor Ort stellten die alarmierten Kameraden fest, dass das Feuer in einer Küche im vierten Stock ausgebrochen war - die Flammen wurden recht schnell gelöscht. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr wurden zwei Personen verletzt. Mit Verdacht auf Rauchvergiftung wurden sie durch den Rettungsdienst behandelt, kamen aber nicht ins Krankenhaus. Während des Einsatzes stellte sich heraus, dass das eigentlich leerstehende Bürogebäude als illegale Unterkunft genutzt wurde. Alle Bewohner mussten das Gebäude deshalb nach dem Einsatz verlassen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Lenthe-Medien/Schmid