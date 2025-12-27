Feuer in Einfamilienhaus: Küche lichterloh in Flammen

Hamburg - Flammen im Südwesten der Hansestadt: Am Samstagabend musste die Feuerwehr zu einem Küchenbrand in einem Einfamilienhaus in Hamburg ausrücken.

Am Samstagabend hat es in einem Einfamilienhaus im Hamburger Süden gebrannt. Die Feuerwehr rückte an. © HamburgNews/Christoph Seemann

Ein Sprecher erklärte auf TAG24-Nachfrage, dass die Einsatzkräfte gegen 18.48 Uhr in die Straße "Glockenheide" im Stadtteil Neugraben-Fischbek alarmiert worden waren.

Dort war in der Küche eines Einfamilienhauses aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen - zunächst war davon ausgegangen worden, dass ein Weihnachtsgesteck dafür verantwortlich gewesen war, dies bestätigte sich letztlich aber nicht.

Die Kameraden begannen vor Ort umgehend mit den Löscharbeiten und konnten die Flammen erfolgreich bekämpfen - verletzt wurde glücklicherweise niemand.