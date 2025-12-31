Feuer in Hamburger Hochhaus: 40 Menschen evakuiert

Am Dienstagabend hat es in einem Hochhaus in Hamburg gebrannt. Feuerwehr und Polizei rückten an, 40 Menschen wurden evakuiert. Verletzt wurde niemand.

Hamburg - Wegen eines Balkonbrandes in Hamburg-Steilshoop sind am Dienstagabend rund 40 Menschen aus einem Hochhaus evakuiert worden.

Die Feuerwehr bekämpfte den Brand auf dem Balkon des Hochhauses unter anderem mithilfe einer Drehleiter.  © NEWS5/Sebastian Peters

Nach Angaben von Feuerwehr und Polizei wurde niemand verletzt. Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden während der Löscharbeiten am Haus in einem HVV-Bus untergebracht.

Auf dem Balkon einer Wohnung im vierten Stock des Hochhauses im Cesar-Klein-Ring habe Unrat gebrannt und den Einsatz ausgelöst.

Die zugehörige Wohneinheit ist unbewohnbar, alle anderen Wohnungen können wieder genutzt werden.

Die Brandursache ist laut Polizei bislang unklar.

