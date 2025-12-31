Feuer in Hamburger Hochhaus: 40 Menschen evakuiert
Von Markus Lenhardt
Hamburg - Wegen eines Balkonbrandes in Hamburg-Steilshoop sind am Dienstagabend rund 40 Menschen aus einem Hochhaus evakuiert worden.
Nach Angaben von Feuerwehr und Polizei wurde niemand verletzt. Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden während der Löscharbeiten am Haus in einem HVV-Bus untergebracht.
Auf dem Balkon einer Wohnung im vierten Stock des Hochhauses im Cesar-Klein-Ring habe Unrat gebrannt und den Einsatz ausgelöst.
Die zugehörige Wohneinheit ist unbewohnbar, alle anderen Wohnungen können wieder genutzt werden.
Die Brandursache ist laut Polizei bislang unklar.
Titelfoto: NEWS5/Sebastian Peters