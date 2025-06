02.06.2025 22:09 Feuer in Hamburger Hochhaus: Mehr als ein Dutzend Verletzte

Am Montagabend ist in einem Hochhaus in Hamburg ein Feuer ausgebrochen. Mehr als ein Dutzend Menschen wurden verletzt.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Alarm in Hamburg! Am Montagabend ist in einem Hochhaus im Süden der Hansestadt ein Feuer ausgebrochen. Mehr als ein Dutzend Menschen wurden verletzt. Alles in Kürze Feuer in Hamburger Hochhaus verletzt über ein Dutzend Menschen

Brand im Erdgeschoss eines 14-stöckigen Gebäudes

Unrat geriet aus ungeklärter Ursache in Brand

15 Personen mit leichten Verletzungen behandelt

Wie ein Feuerwehrsprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, waren die Einsatzkräfte um 19.41 Uhr in den Soltauer Ring alarmiert worden. Im Erdgeschoss des vierzehnstöckigen Gebäudes war demnach aus noch ungeklärter Ursache Unrat in Brand geraten. Der Rauch hatte bereits zahlreiche Stockwerke eingehüllt. Die Feuerwehr begann umgehend mit der Brandbekämpfung und konnte die Flammen schnell löschen. Zahlreiche Bewohner mussten aus dem Haus evakuiert werden. Laut dem Sprecher wurden 15 Personen vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen behandelt. Sie hatten vor allem den Rauch eingeatmet. Im Erdgeschoss des Hochhauses war Unrat in Brand geraten. © Lenthe-Medien Zur Behandlung der Personen wurde ein sogenannter Großraumrettungswagen angefordert. Die Entrauchung und Belüftung des Gebäudes dauerte am Abend noch an.

Titelfoto: Lenthe-Medien