Höhenretter in besonderer Mission: "Das ist eine Herzensangelegenheit"

Hamburg - Tolle Aktion der Hamburger Feuerwehr ! An der Uni-Klinik in Eppendorf seilten sich am Sonntag kostümierte Höhenretter ab, um kranke Kinder zu trösten.

Die kostümierten Retter seilten sich vom Klinik-Dach ab. © Bildmontage: Instagram/uke_hamburg (2)

Die Feuerwehr hat bei den meisten Kindern so oder so einen Heldenstatus. Wenn sich die Höhenretter dann auch noch als Spiderman, Superman oder Nikolaus verkleiden, werden die Augen richtig groß.

So geschehen an der Kinderstation des UKE in Hamburg. Nach der 24-Stunden-Schicht hätten sich die Retter den Feierabend redlich verdient gehabt, doch sie verzichteten.

Stattdessen warfen sich die Feuerwehrleute in ihrer Freizeit noch einmal in Schale und zauberten den Kindern ein Lächeln auf die Lippen.

"Das ist eine Herzensangelegenheit. Die Kinder sind gebeutelt, wenn sie in der Klinik sein müssen. Es ist immer wieder schön, die lachenden Kinderaugen dann zu sehen", so ein Sprecher der Wache in Hamburg-Barmbek, wo die Höhenretter stationiert sind.