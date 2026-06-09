Nach Feuer und Evakuierung am S-Bahnhof: Züge fahren wieder

Hamburg - Am S-Bahnhof Harburg Rathaus hat es am Dienstagmorgen ein Feuer gegeben. Der S-Bahn-Verkehr wurde stundenlang unterbrochen.

Die Feuerwehr musste am Morgen ein Feuer am S-Bahnhof Harburg Rathaus löschen. © Lenthe-Medien

Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, brannte ein Holzübergang im Gleisbereich. Es kam zu einer starken Verqualmung.

Eine Person wurde bei dem Brand leicht verletzt. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt. Der Bahnhof wurde evakuiert und gesperrt, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn mitteilte.