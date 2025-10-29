Feuer in Wohnhaus ausgebrochen: Einsatzkräfte retten zwei Personen

Hamburg - Großeinsatz in der Hansestadt : Um kurz nach 12 Uhr ist ein Feuer im Dachgeschoss eines dreigeschossigen Wohnhauses in der Cuxhavener Straße ausgebrochen.

Am Mittwoch ist im Dachgeschoss eines Wohnhauses in Hamburg ein Feuer ausgebrochen. © Lenthe-Medien

Zwei Löschzüge seien vor Ort im Einsatz gewesen, so ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage von TAG24.

Die Einsatzkräfte retteten zwei Personen aus dem Haus und versorgten diese zunächst rettungsdienstlich. Daraufhin wurden die beiden Personen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 13 Uhr konnten die Einsatzkräfte melden: "Feuer aus". Um 13.27 Uhr konnten die Nachlöscharbeiten ebenfalls abgeschlossen werden, so der Sprecher weiter.