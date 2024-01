15.01.2024 10:06 782 Feueralarm am Jungfernstieg: U-Bahn-Verkehr gestört

Ein Feueralarm am Jungfernstieg hat den Berufsverkehr in Hamburg am Montagmorgen lahmgelegt.

Von Oliver Wunder

Hamburg - Ein Feueralarm am Jungfernstieg hat den Berufsverkehr in Hamburg am Montagmorgen lahmgelegt. Am Jungfernstieg gab es am Montagmorgen einen Feuerwehreinsatz. (Archivbild) © Georg Wendt/dpa Der Melder ging kurz nach 9 Uhr los. Es handelte sich dabei um einen technischen Defekt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr zu TAG24. Dennoch musste die Station Jungfernstieg gesperrt und geräumt werden. Gegen 10 Uhr konnte sie wieder freigegeben werden. Während der Sperrung fuhren keine Züge der Linie U1 zwischen Stephansplatz und Hauptbahnhof Süd, der Linie U2 zwischen Berliner Tor und Messehallen, wie die Hochbahn mitteilte. Hamburg Feuerwehreinsatz Großeinsatz in Wilhelmsburg: Diesel-Kesselwagen entgleist und umgekippt Die Züge der Linie U4 verkehrten nur zwischen Elbbrücken und Überseequartier. Die U3 war von der Sperrung nicht betroffen. Deren Züge waren rappelvoll. Alternativ riet die Hochbahn auf S-Bahnen und Busse umzusteigen. Nach Freigabe der Strecke fuhren die ersten Züge wieder. Erfahrungsgemäß wird es etwas dauern, bis sie im normalen Takt verkehren. Parallel dazu ist die S1 zwischen Berliner Tor und Ohlsdorf wegen Bauarbeiten gesperrt. Erstmeldung: 9.45 Uhr. Aktualisiert: 10.06 Uhr.

Titelfoto: Georg Wendt/dpa