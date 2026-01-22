Feuerwehr im Großeinsatz: 16 Betroffene bei Brand in Pflegeheim

Hamburg - Schock in der Hansestadt: Am Donnerstagabend ist ein Feuer in einem Hamburger Pflegeheim ausgebrochen.

Die Feuerwehr ist wegen eines Brands in einem Hamburger Pflegeheim im Einsatz. © NEWS5 / Domenic Schmidt

Gegen 18.49 Uhr wurde die Feuerwehr in den Gustav-Seitz-Weg gerufen, so ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.

"Mehrere Personen sind dort im Gefahrenbereich gewesen", so der Sprecher weiter.

Zum aktuellen Zeitpunkt seien 16 Personen rettungsdienstlich gesichtet worden. Die betroffenen Personen weisen dabei unterschiedliche starke Verletzungsmuster auf.

Wie genau die Verletzungen zu den jeweiligen Personen zuzuordnen sind, konnte der Sprecher nicht beantworten.