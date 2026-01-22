Feuerwehr im Großeinsatz: 16 Betroffene bei Brand in Pflegeheim

Am Donnerstagabend ist ein Feuer in einem Hamburger Pflegeheim ausgebrochen. Die Feuerwehr ist mit 100 Einsatzkräften vor Ort.

Hamburg - Schock in der Hansestadt: Am Donnerstagabend ist ein Feuer in einem Hamburger Pflegeheim ausgebrochen.

© NEWS5 / Domenic Schmidt

Gegen 18.49 Uhr wurde die Feuerwehr in den Gustav-Seitz-Weg gerufen, so ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.

"Mehrere Personen sind dort im Gefahrenbereich gewesen", so der Sprecher weiter.

Zum aktuellen Zeitpunkt seien 16 Personen rettungsdienstlich gesichtet worden. Die betroffenen Personen weisen dabei unterschiedliche starke Verletzungsmuster auf.

Wie genau die Verletzungen zu den jeweiligen Personen zuzuordnen sind, konnte der Sprecher nicht beantworten.

Aktuell ist die Feuerwehr mit circa 100 Einsatzkräften vor Ort. Wie lange die Löscharbeiten und der Einsatz noch dauert, sei bislang noch nicht absehbar.

