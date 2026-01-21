Kinder laufen über vereisten See, dann wird es dramatisch
Hamburg - Drama auf dem Eis: Am Mittwoch sind drei Kinder in Hamburg in eine lebensgefährliche Notsituation geraten. Sie mussten von der Feuerwehr gerettet werden.
Wie ein Sprecher gegenüber TAG24 mitteilte, waren die Einsatzkräfte um 15.34 Uhr zum Öjendorfer See alarmiert worden. Ein Passant hatte auf einer Insel in der Mitte des vereisten Sees drei Jungs entdeckt, die sich offenbar nicht zurück ans Ufer trauten.
Die Feuerwehr machte sich mit einem größeren Aufgebot auf den Weg, um den Kindern zu helfen - diese waren zuvor über den vereisten See gelaufen, hatten dabei aber teilweise die Eisschicht aufgebrochen.
Mit einem Schlauchboot machten sich die Kameraden kurzerhand auf den Weg zu der Insel, wo sie die Jungs an Bord nahmen und sicher zurück ans Ufer brachten.
Dort wurden die unverletzten Kinder noch einmal eindringlich über die Gefahren an vereisten Seen aufgeklärt. Glücklicherweise waren sie dieses Mal noch mit dem Schrecken davongekommen.
Titelfoto: NEWS5 / René Schröder