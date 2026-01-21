Kinder laufen über vereisten See, dann wird es dramatisch

Hamburg - Drama auf dem Eis: Am Mittwoch sind drei Kinder in Hamburg in eine lebensgefährliche Notsituation geraten. Sie mussten von der Feuerwehr gerettet werden.

Die Feuerwehr musste am Mittwoch drei Kindern zu Hilfe gekommen, die in Hamburg in eine lebensgefährliche Situation geraten waren. © NEWS5 / René Schröder

Wie ein Sprecher gegenüber TAG24 mitteilte, waren die Einsatzkräfte um 15.34 Uhr zum Öjendorfer See alarmiert worden. Ein Passant hatte auf einer Insel in der Mitte des vereisten Sees drei Jungs entdeckt, die sich offenbar nicht zurück ans Ufer trauten.

Die Feuerwehr machte sich mit einem größeren Aufgebot auf den Weg, um den Kindern zu helfen - diese waren zuvor über den vereisten See gelaufen, hatten dabei aber teilweise die Eisschicht aufgebrochen.

Mit einem Schlauchboot machten sich die Kameraden kurzerhand auf den Weg zu der Insel, wo sie die Jungs an Bord nahmen und sicher zurück ans Ufer brachten.