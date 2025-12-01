Feuerwehr im Großeinsatz: Brand auf Gelände einer Spedition ausgebrochen

Hamburg - Großeinsatz in der Hansestadt ! Auf dem Gelände einer Spedition im Pollhornweg ist ein Feuer ausgebrochen.

Die Feuerwehr ist wegen eines Brands auf dem Gelände einer Spedition in Hamburg im Einsatz. © Christoph Seemann

Dort brennen Maschinenteile, so ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr Hamburg auf Nachfrage von TAG24.

Aktuell seien die Einsatzkräfte mit zwei Löschzügen noch vor Ort, um den Brand zu bekämpfen. Bislang sei das Feuer noch nicht gelöscht.