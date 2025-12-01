Feuerwehr im Großeinsatz: Brand auf Gelände einer Spedition ausgebrochen
Hamburg - Großeinsatz in der Hansestadt! Auf dem Gelände einer Spedition im Pollhornweg ist ein Feuer ausgebrochen.
Dort brennen Maschinenteile, so ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr Hamburg auf Nachfrage von TAG24.
Aktuell seien die Einsatzkräfte mit zwei Löschzügen noch vor Ort, um den Brand zu bekämpfen. Bislang sei das Feuer noch nicht gelöscht.
Zu Verletzten oder den betroffenen gelagerten Gegenständen vor Ort konnte der Sprecher aktuell noch keine Angaben machen. Ausgebrochen sei der Brand am Montagnachmittag gegen 15.55 Uhr.
Titelfoto: Christoph Seemann