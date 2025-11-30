Wohnungsbrand löst Großeinsatz aus: Personen und Hunde sitzen in Gebäude fest
Hamburg - Am Samstagabend herrschte in Hamburg-Rahlstedt plötzlich Großalarm! Gegen 20.42 Uhr gingen in der Rettungsleitstelle der Feuerwehr zahlreiche Notrufe ein.
Rauch drang aus einer Wohnung am Wildschwanbrook, mehrere Anrufer meldeten sogar eine noch im Gebäude eingeschlossene Person.
Als die ersten Kräfte eintrafen, quoll dichter Qualm aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss, das Treppenhaus war komplett verraucht. Die Feuerwehrleute stürmten unter Atemschutz in das Haus. Auch zwei Löschzüge wurden eingesetzt, wie die Feuerwehr mitteilte.
Dann die erlösende Nachricht: Zwei Personen sowie zwei Hunde konnten aus dem Gebäude gerettet werden. Insgesamt untersuchte der Rettungsdienst 13 Menschen, darunter sieben Leichtverletzte und sechs Unverletzte. Eine Person musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.
Rund 60 Retter waren mehr als zwei Stunden im Einsatz.
Nachdem sämtliche Zimmer kontrolliert und das Haus ausgiebig belüftet worden war, konnte die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Die ermittelt nun zur Brandursache.
