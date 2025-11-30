Wohnungsbrand löst Großeinsatz aus: Personen und Hunde sitzen in Gebäude fest

Hamburg - Am Samstagabend herrschte in Hamburg -Rahlstedt plötzlich Großalarm! Gegen 20.42 Uhr gingen in der Rettungsleitstelle der Feuerwehr zahlreiche Notrufe ein.

Am Samstagabend ist in Hamburg in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen. © Christoph Seemann

Rauch drang aus einer Wohnung am Wildschwanbrook, mehrere Anrufer meldeten sogar eine noch im Gebäude eingeschlossene Person.

Als die ersten Kräfte eintrafen, quoll dichter Qualm aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss, das Treppenhaus war komplett verraucht. Die Feuerwehrleute stürmten unter Atemschutz in das Haus. Auch zwei Löschzüge wurden eingesetzt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Dann die erlösende Nachricht: Zwei Personen sowie zwei Hunde konnten aus dem Gebäude gerettet werden. Insgesamt untersuchte der Rettungsdienst 13 Menschen, darunter sieben Leichtverletzte und sechs Unverletzte. Eine Person musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.