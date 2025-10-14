Feuerwehr kämpft stundenlang! 200 Strohballen stehen in Flammen

Hamburg - Großer Feuerwehreinsatz in der Hansestadt ! Riesige Flammen und dichte Rauchschwaden breiteten sich auf einem Feld aus.

Am frühen Dienstagmorgen sind Strohballen auf einem Feld in Hamurg-Fischbek in Brand geraten. © Christoph Seemann / Hamburg News

Seit 0.05 Uhr am frühen Dienstagmorgen waren die Feuerwehrleute im Einsatz, so ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr Hamburg auf Nachfrage von TAG24.

Der Grund: Circa 200 Strohballen in der Straße Dritte Meile in Hamburg-Fischbek standen auf einem Feld in Flammen!

Die Ballen wurden mit einem Radlader auseinandergezogen, so der Sprecher weiter. Dieses Vorgehen sollte den Einsatzkräften die Löscharbeiten erleichtern.