Feuerwehr kämpft stundenlang! 200 Strohballen stehen in Flammen

In Hamburg kämpften Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen 200 brennende Strohballen auf einem Feld.

Von Jana Steger

Hamburg - Großer Feuerwehreinsatz in der Hansestadt! Riesige Flammen und dichte Rauchschwaden breiteten sich auf einem Feld aus.

Am frühen Dienstagmorgen sind Strohballen auf einem Feld in Hamurg-Fischbek in Brand geraten.  © Christoph Seemann / Hamburg News

Seit 0.05 Uhr am frühen Dienstagmorgen waren die Feuerwehrleute im Einsatz, so ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr Hamburg auf Nachfrage von TAG24.

Der Grund: Circa 200 Strohballen in der Straße Dritte Meile in Hamburg-Fischbek standen auf einem Feld in Flammen!

Die Ballen wurden mit einem Radlader auseinandergezogen, so der Sprecher weiter. Dieses Vorgehen sollte den Einsatzkräften die Löscharbeiten erleichtern.

Gegen 7 Uhr konnte das Feuer schließlich gelöscht werden. Es bestehe keine Gefahr mehr, so der Sprecher abschließend.

Erstmeldung um 6.29 Uhr, aktualisiert um 8.20 Uhr.

Titelfoto: Christoph Seemann / Hamburg News

