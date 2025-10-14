Feuerwehr kämpft stundenlang! 200 Strohballen stehen in Flammen
Hamburg - Großer Feuerwehreinsatz in der Hansestadt! Riesige Flammen und dichte Rauchschwaden breiteten sich auf einem Feld aus.
Seit 0.05 Uhr am frühen Dienstagmorgen waren die Feuerwehrleute im Einsatz, so ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr Hamburg auf Nachfrage von TAG24.
Der Grund: Circa 200 Strohballen in der Straße Dritte Meile in Hamburg-Fischbek standen auf einem Feld in Flammen!
Die Ballen wurden mit einem Radlader auseinandergezogen, so der Sprecher weiter. Dieses Vorgehen sollte den Einsatzkräften die Löscharbeiten erleichtern.
Gegen 7 Uhr konnte das Feuer schließlich gelöscht werden. Es bestehe keine Gefahr mehr, so der Sprecher abschließend.
Erstmeldung um 6.29 Uhr, aktualisiert um 8.20 Uhr.
Titelfoto: Christoph Seemann / Hamburg News