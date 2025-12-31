Feuerwehr rüstet für Silvester auf: Rettungswagen der Bundeswehr in Bereitschaft

Hamburg - Die Hamburger Feuerwehr hat für die Silvesternacht in der Hansestadt umfangreiche Vorkehrungen getroffen. Bislang ist die Lage aber ruhig.

Die Feuerwehr in Hamburg ist auf die Silvesternacht vorbereitet. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Fliegende Raketen, explodierende Böller, feiernde Menschen - die Silvesternacht ist für die Rettungskräfte eine besondere Herausforderung.

"Neben der vollständigen Besetzung aller Einsatzdienstfunktionen der Feuer- und Rettungswachen, der Rettungswachen, der Technik- und Umweltschutzwache sowie der Einsatzführungsdienste und der Rettungsleitstelle werden im Brandschutzbereich zusätzliche Hilfeleistungslöschfahrzeuge und Drehleitern der Berufsfeuerwehr bereitgestellt", so die Feuerwehr in einer Mitteilung.

Im Rettungsdienst würden weitere Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeuge der Feuerwehr sowie der Hilfsorganisationen und der Bundeswehr vorgehalten.

Die Anzahl der Kräfte orientiere an sich Erfahrungen aus den Vorjahren sowie der aktuellen Einschätzung der Polizei.

Bislang sei der Tag aber aus Sicht der Feuerwehr ruhig verlaufen, so ein Sprecher gegenüber TAG24. Die Hochphase sei allerdings üblicherweise zwischen 22 Uhr und 2 Uhr.