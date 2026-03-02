Schredderanlage in Entsorgungsbetrieb fängt Feuer: Mehrere Verletzte

Hamburg - Feuerwehr im Großeinsatz: Am Montagnachmittag brach in einem Müllentsorgungsbetrieb in Hamburg -Billbrook ein Feuer aus.

Drei Personen wurden bei dem Brand leicht verletzt. © NEWS5 / René Schröder

Gegen 15.25 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, teilte ein Lagesprecher der Feuerwehr Hamburg auf Anfrage von TAG24 mit.

In der Schredderanlage brannten Kunststoffreste. Drei Personen wurden bei dem Feuer verletzt. Alle konnten jedoch vor Ort im Krankenwagen behandelt werden.

Eine Person soll nach Angaben der Feuerwehr leichte Rauchgase eingeatmet haben.

Während des Einsatzes wurde die Schredderanlage leer gefegt, damit die Feuerwehrleute die übrigen Kunststoffreste ablöschen konnten.