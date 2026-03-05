Schon wieder Feuer in einem Entsorgungsbetrieb: Warnung an die Bevölkerung

Hamburg - Am Donnerstagmorgen ist in einem Entsorgungsbetrieb in Hamburg ein Feuer ausgebrochen. Es ist der zweite Brand dieser Art in nur wenigen Tagen.

Die Feuerwehr rückte mit zwei Löschzügen an. © Citynewstv

Gegen 5 Uhr am frühen Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr nach Billbrook gerufen. Aufgrund der Größe des Betriebes rückten die Kameraden gleich mit zwei Löschzügen an, teilte ein Sprecher der Feuerwehr auf TAG24-Nachfrage mit.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine erhebliche Rauchentwicklung fest und gaben über das Modulare Warnsystem eine Warnung an die Bevölkerung heraus.

In dem Betrieb hatte Recyclingmaterial auf einem Förderband Feuer gefangen. Nach rund einer Stunde hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle und konnte Entwarnung geben. Verletzt wurde niemand.