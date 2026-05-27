Druckabfall? Maschine muss auf Flughafen notlanden

Hamburg - Aufregung auf dem Hamburger Flughafen! Am Mittwoch musste eine Maschine auf dem Airport notlanden. Sie löste einen Feuerwehreinsatz aus.

Ein Business-Jet musste am Mittwoch ungeplant auf dem Hamburg Airport notlanden. © JOTO

Wie Airport-Pressesprecherin Janet Niemeyer gegenüber TAG24 bestätigte, hatte sich der Pilot der Maschine mit einem Notruf beim Airport gemeldet und eine Landung angekündigt. Die Feuerwehr brachte sich daraufhin in Stellung.

Gegen 16.30 Uhr landete der Business-Jet, der nach TAG24-Informationen in der Schweiz gestartet sein soll, schließlich auf dem Flughagen in Fuhlsbüttel. Ein Eingreifen der Einsatzkräfte war letztlich nicht notwendig.

Wie viele Personen sich an Bord befanden, konnte die Sprecherin auf Nachfrage nicht sagen. Verletzte gab es aber nicht.