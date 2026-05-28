Hohe Flammen und dichter Rauch: Feuerwehr rückt zu brennendem Haus aus

Hamburg - Rauch drang aus den Fenstern eines Hauses: Am Mittwochabend gegen 19.37 Uhr wurde die Feuerwehr in den Hamburger Stadtteil Jenfeld gerufen.

Das Dach eines leerstehenden Hauses in Hamburg ist am Mittwochabend in Brand geraten. © Christoph Seemann / Hamburg News

Der Grund: Das Dach eines Hauses brannte, so ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage von TAG24.

Das betroffene Gebäude sei jedoch leerstehend gewesen - von einem "abrissreifem Haus", war die Rede. Dementsprechend haben sich zum Zeitpunkt des Brandes auch keine Personen in dem Gebäude befunden.

Verletzt wurde durch das Feuer demnach niemand. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden.

Ein Reporter vor Ort berichtete, dass es in dem leerstehenden Haus in den vergangenen Jahren offenbar bereits mehrfach gebrannt habe. Ob es einen Zusammenhang zwischen den angeblich häufiger auftretenden Bränden in dem Gebäude gibt, ist nicht bekannt.