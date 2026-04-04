Frau will brennende Wohnung nicht verlassen, jetzt kämpft sie um ihr Leben

Hamburg - Dramatischer Einsatz für die Feuerwehr: Am Ostersamstag ist eine ältere Frau bei einem Wohnungsbrand in Hamburg lebensgefährlich verletzt worden. Ihr Zustand ist kritisch.

Am Samstag waren die Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes in der Hamburger Woellmerstraße im Einsatz. © Lenthe-Medien

Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr gegenüber TAG24 mitteilte, waren die Kameraden gegen 12.47 Uhr zu einer brennenden Wohnung in der Woellmerstraße alarmiert worden.

Als sie vor Ort eintrafen, drang bereits dichter schwarzer Rauch aus den Fenstern der betroffenen Wohnung. In dieser befand sich noch eine ältere Frau, mutmaßlich die Bewohnerin.

Aufgrund des sich immer weiter ausbreitenden Feuers wollten die Einsatzkräfte die Frau über das Fenster retten - doch die Dame wollte ihre Wohnung nicht verlassen!

Plötzlich kam es zu einer Verpuffung, woraufhin die Kameraden die Tür schließlich gewaltsam aufbrachen und die Bewohnerin ins Freie retteten. Die Frau war allerdings bereits lebensgefährlich verletzt worden.