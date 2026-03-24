Gasleitung beschädigt und in Flammen: Feuerwehr evakuiert Umgebung

Hamburg - Bei Bauarbeiten ist am Dienstagmorgen in Hamburg-Wilhelmsburg eine Gasleitung beschädigt worden. Das ausströmende Gas entflammte sich.

Die Leitung wurde bei Abrissarbeiten beschädigt. © NEWS5 / Sebastian Peters

Wie ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg auf TAG24-Nachfrage bestätigte, habe ein Bagger bei Abrissarbeiten in der Peter-Beenck-Straße gegen 8.30 Uhr eine Hausanschlussleitung beschädigt.

Das ausströmende Gas fing Feuer. Die Einsatzkräfte leiteten Sicherungsmaßnahmen ein, damit die Flammen nicht auf umstehende Gebäude übergreifen.

Die Lage sei laut Sprecher unter Kontrolle, Explosionsgefahr bestehe nicht. Häuser rings um die Baustelle ließ die Feuerwehr evakuieren.

Die Gasleitung wird zunächst provisorisch verschlossen, das restliche Gas lassen die Einsatzkräfte kontrolliert abbrennen.