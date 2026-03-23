Schwarzer Rauch qualmt aus Mehrfamilienhaus

Hamburg - Schwarzer Rauch steigt auf: Am Montagnachmittag rückte die Hamburger Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Billstedt aus.

In Billstedt geriet am Montagnachmittag eine Küche in einem Mehrfamilienwohnhaus in Brand. © Christoph Seemann / Hamburg News

Wie ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg gegenüber TAG24 mitteilte, wurden die Einsatzkräfte um 14.44 Uhr in den Tabulatorweg gerufen.

Schwarzer Rauch qualmte aus einer der Wohnungen empor. Als die Feuerwehrleute vor Ort eintrafen, stand eine Person noch im Fenster des Mehrfamilienhauses.

Zunächst war noch unklar, ob sich weitere Personen in der brennenden Wohnung aufhielten, so der Feuerwehrsprecher.

Die am Fenster stehende Person wurde von den Feuerwehrleuten aus dem Gebäude gerettet. Sie befand sich laut Angaben der Feuerwehr allerdings nicht in der brennenden Wohnung.

Das Feuer in der Küche der betroffenen Wohnung konnte schnell gelöscht werden. Weitere Personen waren nicht in Gefahr.