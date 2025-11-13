Gartenlaube in Flammen: Feuerwehr kämpft unter schwierigen Bedingungen

Hamburg - Hohe Flammen schlugen aus einer Gartenlaube: Am Mittwochabend rückte die Feuerwehr zu einem Einsatz in Hamburg-Finkenwerder aus.

Am Mittwochabend war ein Feuer in einer Gartenlaube in Hamburg-Finkenwerder ausgebrochen. © Christoph Seemann / Hamburg News

Gegen 21.18 Uhr war ein Brand am Westerdeich auf dem Gelände einer Kleingartenanlage ausgebrochen, so ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr Hamburg auf Nachfrage von TAG24.

Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, gestalteten sich die Löscharbeiten jedoch nicht so leicht: Die Gartenlaube lag zwischen sehr schmalen Wegen, sodass die Feuerwehr zunächst Probleme hatte, an das Feuer zu gelangen.

Lange Schlauchleitungen mussten gelegt werden, um den Brand schließlich löschen zu können. Ein Übergreifen des Feuers auf die Nachbarlaube konnte verhindert werden, so der Sprecher weiter.