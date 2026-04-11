Großeinsatz an Elbe: Flasche mit explosiver Substanz erfolgreich gesprengt
Hamburg - Gefährliche Substanz in einem Mülleimer gefunden? Seit Samstagmittag waren Kräfte der Feuerwehr und der Polizei in Blankenese im Einsatz. Eine Flasche mit vermutlich explosiver Pikrinsäure konnte nun erfolgreich durch Fachkräfte kontrolliert gesprengt werden.
Ein Passant fand eine Flasche mit zunächst unbekanntem Inhalt und informierte daraufhin die Feuerwehr.
Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 am Mittag mitteilte, wurde die Substanz vor Ort erst einmal untersucht, um zu schauen, wie gefährlich das Material wirklich ist.
Ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr Hamburg teilte auf Anfrage mit, dass vermutet wurde, dass es sich bei der Substanz um Pikrinsäure handle. Dieser Stoff ist leicht brennbar und kann schnell explodieren.
In flüssigem Zustand ist Pikrinsäure ungefährlich, kristallisiert sie jedoch, kann sie so explosiv sein wie der Sprengstoff TNT. Schon das Öffnen des Behälters wäre dann gefährlich.
Am Nachmittag bestätigte ein Polizeisprecher auf Nachfrage, dass die Flasche gegen 14.50 Uhr erfolgreich gesprengt werden konnte.
Laut TAG24-Informationen hat der Einsatz am Falkensteiner Ufer am Elbstrand stattgefunden.
Die Polizei sperrte den Bereich großräumig ab. Gegen 15 Uhr konnten alle Absperrungen wieder aufgehoben werden und der Einsatz war beendet.
Erstmeldung um 13.55 Uhr, aktualisiert um 15.44 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: Lenthe-Medien/Heider