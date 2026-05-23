Großeinsatz auf der Elbe: Junger Mann verschwindet in den Fluten

Hamburg - Großeinsatz in der Hansestadt! Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr suchen in der Elbe nach einem jungen Mann, der beim Schwimmen am Museumshafen Övelgönne untergegangen sein soll.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften sucht die Elbe ab. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa

Gegen 18.30 Uhr alarmierte eine Frau die Polizei und berichtete, dass ein Mann in der Elbe untergegangen sei, so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.

Laut der Augenzeugin sei der Mann am Museumshafen Övelgönne zum Schwimmen in die Elbe gegangen und von einer Welle unter Wasser gezogen worden. Zwei Personen sollen sofort ins Wasser gesprungen sein, um dem jungen Mann zu helfen, fanden ihn aber nicht.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Zehn Boote, der Polizeihubschrauber "Libelle", der Rettungshubschrauber "Christoph Hansa", mehrere Drohnen und Taucher suchen den Bereich ab.