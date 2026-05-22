Brand in S-Bahn-Tunnel: Feuerwehr unter Atemschutz im Einsatz

Hamburg - Einsatz für die Feuerwehr : Am Freitag ist es in einem S-Bahn-Tunnel in Hamburg zu einem Brand gekommen. Die Kameraden rückten mit zwei Löschzügen an.

Zwei Trupps der Feuerwehr begaben sich unter Atemschutz in den betroffenen Tunnelabschnitt. © Lenthe-Medien

Gegenüber TAG24 teilte ein Feuerwehrsprecher mit, dass die Einsatzkräfte gegen 17.42 Uhr aufgrund einer unklaren Brandentwicklung zum Tunnel zwischen den S-Bahn-Stationen Harburg Rathaus und Heimfeld alarmiert worden waren.

Auf der dortigen Baustelle - seit dem 10. Mai finden hier umfangreiche Instandhaltungsarbeiten statt - war aus noch ungeklärter Ursache eine kleinere Menge Unrat in Brand geraten.

Zwei Trupps begaben sich unter Atemschutz in den Tunnel und konnten das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand, die Bauarbeiter hatten sich demnach rechtzeitig in Sicherheit gebracht.