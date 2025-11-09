Großeinsatz auf der Reeperbahn! Feuer in Restaurant ausgebrochen

Auf der Hamburger Reeperbahn ist am Sonntagabend in einem Restaurant ein Feuer ausgebrochen. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Von Robert Stoll

Hamburg - Feuerwehreinsatz auf der Reeperbahn! Auf Hamburgs sündigster Meile ist am Sonntagabend in einem Restaurant ein Feuer ausgebrochen, bei dem zwei Menschen verletzt worden sind.

Auf der Hamburger Reeperbahn ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen.
Auf der Hamburger Reeperbahn ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen.  © NEWS5 / Sebastian Peters

Wie ein Sprecher des Feuerwehr-Lagedienstes auf TAG24-Nachfrage erklärte, läuft der Einsatz seit kurz nach 20 Uhr. Vor Ort befinden sich mittlerweile drei Löschzüge, die die Flammen bekämpfen.

Das Feuer, das im ersten Obergeschoss eines Hauses ausgebrochen war, hat sich auf das Dach ausgebreitet.

Auch in einem benachbarten Hostel war Rauch eingedrungen.

Hamburg: Explosionsgefahr! Gasaustritt in Einfamilienhaus, Feuerwehr im Großeinsatz
Hamburg Feuerwehreinsatz Explosionsgefahr! Gasaustritt in Einfamilienhaus, Feuerwehr im Großeinsatz

Zwei Personen wurden durch das Feuer leicht verletzt, so der Sprecher. Sie kamen mit einem Rettungswagen in Krankenhäuser.

Die Reeperbahn ist aufgrund des Einsatzes zwischen Pepermölenbek und Lincolnstraße voll gesperrt. Weitere Hintergründe liegen derzeit nicht vor.

Titelfoto: NEWS5 / Sebastian Peters

Mehr zum Thema Hamburg Feuerwehreinsatz: