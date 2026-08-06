Großeinsatz im Hafen: Feuer in Lagerhalle ausgebrochen

Hamburg - Großeinsatz in der Hansestadt : Am Mittwochabend rückte die Feuerwehr in den Harburger Hafen aus. Grund dafür war ein gemeldetes Feuer in einer Lagerhalle.

Am Mittwochabend ist ein Feuer in einer Lagerhalle im Harburger Hafen ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte aus. © Lenthe-Medien/Reimer

Gegen 21.30 Uhr machten sich die Einsatzkräfte auf den Weg zur Halle an der Konsul-Ritter-Straße, bestätigte ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.

Und tatsächlich: Vor Ort angekommen brannten Holzreste im zweiten Obergeschoss der Halle. Der betroffene Bereich war circa zwei bis drei Quadratmeter groß, so der Sprecher weiter.

Durch das schnelle Eingreifen konnten die Flammen jedoch zügig bekämpft werden.

Was allerdings etwas mehr Zeit in Anspruch nahm, war das Gebäude von der starken Rauchentwicklung wieder zu befreien.

Verletzt wurde durch den Brand niemand. Ein Reporter vor Ort berichtete, dass die Ursache für das Feuer offenbar heißes Fett gewesen sei, das über ein Förderband transportiert wurde und auf einer Palette gelagerten Holzteile getropft sei.