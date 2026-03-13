Großeinsatz! Gasaustritt in Mehrfamilienhaus, Bewohner evakuiert

Hamburg - Alarm in Hamburg ! Am Freitag ist im Keller eines Mehrfamilienhauses Chlorgas ausgetreten. Eine Person wurde verletzt, die Feuerwehr ist im Großeinsatz.

Die Feuerwehr ist in Hamburg-Alsterdorf im Großeinsatz. In einem privaten Schwimmbad ist Chlorgas ausgetreten. © NEWS5/Sebastian Peters

Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf TAG24-Nachfrage erklärte, waren die Kameraden gegen 16.40 Uhr in die Rathenaustraße (Stadtteil Alsterdorf) alarmiert worden.

In dem privaten Schwimmbad eines dortigen Mehrfamilienhauses war es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Chlorgasaustritt gekommen.

Die Einsatzkräfte begannen sofort mit der Evakuierung des Hauses. Eine Person musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wie der Sprecher weiter mitteilte, dauert der Großeinsatz vor Ort an.

Derzeit sind die Feuerwehrkräfte damit beschäftigt, unter Atemschutz und mit spezieller Schutzkleidung das Leck zu begutachten.