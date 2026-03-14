Feuerwehr im Großeinsatz: Ehemaliges Hotel in Flammen

Hamburg - Plötzlich Flammen: In der Nacht zu Samstag fing das Dach einer ehemaligen Hotelanlage in Hamburg -Hausbruch Feuer.

Die Flammen loderten immer wieder auf und erschwerten den Einsatz der Feuerwehr. © Christoph Seemann / Hamburg News

Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg gegenüber TAG24 mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 1.12 Uhr in die Straße Wulmsberg gerufen.

Das Dach sowie das erste Stockwerk brannten bereits beim Eintreffen der Feuerwehrleute. Der Eigentümer der ehemaligen Hotelanlage bemerkte die Flammen über eine Kamera, die er dort installiert hatte.

Laut Angaben der Polizei befanden sich weder Menschen noch Tiere in dem Gebäude.

Zwischen 1.59 Uhr und 2.30 Uhr war der Ehestorfer Heuweg komplett gesperrt, aufgrund der Löscharbeiten der Feuerwehr.