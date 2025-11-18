Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt: Diese Gegend solltet Ihr meiden

Hamburg - Warnung vor Gasaustritt in Hamburg ! Bei Bauarbeiten beschädigte ein Bagger am Dienstagmittag eine Hausanschlussleitung.

Bei Bauarbeiten beschädigte ein Bagger am Dienstagmittag eine Leitung. Die Feuerwehr warnt vor Gasaustritt. © NEWS5 / Fabian Höfig

Aktuell sind die Einsatzkräfte am Bahrenfelder Steindamm noch vor Ort, bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg auf Nachfrage von TAG24.



Aufgrund des Gasaustritts durch die beschädigte Leitung sprach die Feuerwehr zusätzlich eine Warnung aus, den betroffenen Bereich in einem Radius von 500 Metern zu meiden.

Zudem warnte der Sprecher, beispielsweise keine Zigarettenstummel in Abwasserschächte zu werfen, da das Gas auch in unterirdischen Versorgungsgänge ströme.

Ein Reporter vor Ort berichtete, dass einige anliegenden Häuser aus Sicherheitsgründen zusätzlich evakuiert wurden. Diese Information konnte der Sprecher auf Nachfrage allerdings nicht bestätigen.