Wohnung in Vollbrand! Einsatzkräfte retten vier Personen aus Gebäude
Hamburg - Feuerwehreinsatz in der Hansestadt: Gegen 13.27 Uhr am Donnerstagnachmittag wurden die Einsatzkräfte in den Hamburger Stadtteil Lohbrügge gerufen.
Der Grund: In der Habermannstraße stand eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Vollbrand, so ein Feuerwehrsprecher auf Nachfrage von TAG24.
Als die Einsatzkräfte dort eintrafen, wurden vier Personen aus dem Gebäude gerettet.
Insgesamt zehn Betroffene wurden daraufhin gesichtet. Durch den Brand verletzten sich sieben Personen davon leicht.
Die anderen drei kamen ohne Verletzungen davon. Insgesamt zwei Personen wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.
Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Knapp eine Stunde später, gegen 14.43 Uhr, konnten die Löscharbeiten abgeschlossen werden, der Einsatz war beendet, so der Sprecher abschließend. Zur Brandursache ist bislang nichts bekannt.
Titelfoto: Lenthe-Medien