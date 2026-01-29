Wohnung in Vollbrand! Einsatzkräfte retten vier Personen aus Gebäude

Hamburg - Feuerwehreinsatz in der Hansestadt : Gegen 13.27 Uhr am Donnerstagnachmittag wurden die Einsatzkräfte in den Hamburger Stadtteil Lohbrügge gerufen.

Im Hamburger Stadtteil Lohbrügge ist am Donnerstag ein Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. © Lenthe-Medien

Der Grund: In der Habermannstraße stand eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Vollbrand, so ein Feuerwehrsprecher auf Nachfrage von TAG24.

Als die Einsatzkräfte dort eintrafen, wurden vier Personen aus dem Gebäude gerettet.

Insgesamt zehn Betroffene wurden daraufhin gesichtet. Durch den Brand verletzten sich sieben Personen davon leicht.

Die anderen drei kamen ohne Verletzungen davon. Insgesamt zwei Personen wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.