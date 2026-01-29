Wohnung in Vollbrand! Einsatzkräfte retten vier Personen aus Gebäude

In Hamburg stand am Donnerstagnachmittag eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Vollbrand. Insgesamt wurden sieben Personen leicht verletzt.

Von Jana Steger

Hamburg - Feuerwehreinsatz in der Hansestadt: Gegen 13.27 Uhr am Donnerstagnachmittag wurden die Einsatzkräfte in den Hamburger Stadtteil Lohbrügge gerufen.

Im Hamburger Stadtteil Lohbrügge ist am Donnerstag ein Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen.
Im Hamburger Stadtteil Lohbrügge ist am Donnerstag ein Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen.  © Lenthe-Medien

Der Grund: In der Habermannstraße stand eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Vollbrand, so ein Feuerwehrsprecher auf Nachfrage von TAG24.

Als die Einsatzkräfte dort eintrafen, wurden vier Personen aus dem Gebäude gerettet.

Insgesamt zehn Betroffene wurden daraufhin gesichtet. Durch den Brand verletzten sich sieben Personen davon leicht.

Hamburg: Notlandung am Hamburger Flughafen: Maschine hat technische Probleme
Hamburg Feuerwehreinsatz Notlandung am Hamburger Flughafen: Maschine hat technische Probleme

Die anderen drei kamen ohne Verletzungen davon. Insgesamt zwei Personen wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Knapp eine Stunde später, gegen 14.43 Uhr, konnten die Löscharbeiten abgeschlossen werden, der Einsatz war beendet, so der Sprecher abschließend. Zur Brandursache ist bislang nichts bekannt.

Titelfoto: Lenthe-Medien

Mehr zum Thema Hamburg Feuerwehreinsatz: