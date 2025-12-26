Meterhohe Flammen: Großeinsatz im Jugendzentrum
Hamburg - Großbrand am zweiten Weihnachtsfeiertag! Im "Haus der Jugend" in der Caspar-Voght-Straße ist am frühen Morgen aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen.
Seit 7.15 Uhr kämpfen nach Angaben der Feuerwehr rund 50 Einsatzkräfte gegen die teils meterhohen Flammen.
Mit Drehleitern und C-Rohren wurde von mehreren Seiten versucht, den Brand unter Kontrolle zu bringen.
Verletzt wurde niemand. Das Gebäude stand zum Zeitpunkt des Brandes leer.
Die Ursache des Feuers ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Das "Haus der Jugend" im Hammer Park ist ein offener Jugendtreff und Freizeit-Zentrum für Kinder und Jugendliche im Hamburger Stadtteil Hamm. Es bietet Jugendlichen und jungen Menschen zahlreiche kostenfreie Freizeit- und Bildungsangebote an.
