 507

Meterhohe Flammen: Großeinsatz im Jugendzentrum

Großbrand am zweiten Weihnachtsfeiertag! Im "Haus der Jugend" ist am frühen Morgen aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen.

Von Madita Eggers

Hamburg - Großbrand am zweiten Weihnachtsfeiertag! Im "Haus der Jugend" in der Caspar-Voght-Straße ist am frühen Morgen aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen.

Teilweise schlugen die Flammen meterhoch aus dem Dach eines Nebengebäudes.
Teilweise schlugen die Flammen meterhoch aus dem Dach eines Nebengebäudes.  © Citynewstv

Seit 7.15 Uhr kämpfen nach Angaben der Feuerwehr rund 50 Einsatzkräfte gegen die teils meterhohen Flammen.

Mit Drehleitern und C-Rohren wurde von mehreren Seiten versucht, den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Verletzt wurde niemand. Das Gebäude stand zum Zeitpunkt des Brandes leer.

Hamburg: Matratze fängt Feuer: Person liegt in brennendem Bett
Hamburg Feuerwehreinsatz Matratze fängt Feuer: Person liegt in brennendem Bett

Die Ursache des Feuers ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Das "Haus der Jugend" im Hammer Park ist ein offener Jugendtreff und Freizeit-Zentrum für Kinder und Jugendliche im Hamburger Stadtteil Hamm. Es bietet Jugendlichen und jungen Menschen zahlreiche kostenfreie Freizeit- und Bildungsangebote an.

Titelfoto: Citynewstv

Mehr zum Thema Hamburg Feuerwehreinsatz: