Meterhohe Flammen: Großeinsatz im Jugendzentrum

Hamburg - Großbrand am zweiten Weihnachtsfeiertag ! Im "Haus der Jugend" in der Caspar-Voght-Straße ist am frühen Morgen aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen.

Teilweise schlugen die Flammen meterhoch aus dem Dach eines Nebengebäudes. © Citynewstv

Seit 7.15 Uhr kämpfen nach Angaben der Feuerwehr rund 50 Einsatzkräfte gegen die teils meterhohen Flammen.

Mit Drehleitern und C-Rohren wurde von mehreren Seiten versucht, den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Verletzt wurde niemand. Das Gebäude stand zum Zeitpunkt des Brandes leer.

Die Ursache des Feuers ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.