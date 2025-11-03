Nächtliche Brandstiftung? Gleich vier Autos gehen in Flammen auf

Hamburg - In der Nacht zu Montag sind in Hamburg -Othmarschen gleich vier Autos in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Gleich vier Autos brannten in der Nacht auf Montag komplett aus. © NEWS5 / Sebastian Peters

Nach ersten Erkenntnissen sei vermutlich zunächst ein Auto absichtlich in Brand gesetzt worden, woraufhin sich das Feuer anschließend auf drei weitere Fahrzeuge ausbreitete.

Als die Feuerwehr gegen 3.30 Uhr im Trenknerweg eintraf, standen den Angaben zufolge bereits drei Autos in Flammen, bevor diese noch auf ein Viertes übergriffen.

Die Einsatzkräfte löschten das Feuer mit Wasser und Schaummittel. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Verletzt wurde zum Glück niemand.