29.05.2024 14:28 Haus in Hamburg abgefackelt: Verdächtige sind noch Kinder!

Am Montagabend ist ein Einfamilienhaus in Hamburg-Jenfeld in Brand geraten. Nun konnte die Polizei drei jugendliche Tatverdächtige vorläufig festnehmen.

Hamburg - Am Montagabend ist ein Einfamilienhaus in Hamburg-Jenfeld in Brand geraten. Nun konnte die Polizei drei jugendliche Tatverdächtige vorläufig festnehmen. Nach ersten Erkenntnissen sei Unrat in dem Haus in Brand geraten. Jetzt werden drei Jugendliche verdächtigt. © HamburgNews/Christoph Seemann Nach ersten Erkenntnissen sei Unrat in dem leer stehenden Gebäude in Brand geraten, hieß es am Montag. Eine Nachbarin habe kurz vor dem Feuer noch drei Jugendliche vor dem Haus beobachtet, die sich wenig später zügig von der Anschrift entfernt haben sollen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Drei Jugendliche im Alter von 14, 15 und 17 Jahren gerieten im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen dann in den Fokus der Beamten. Hamburg Feuerwehreinsatz Feuer in Einfamilienhaus! Warum brannte es hier überhaupt? Am gestrigen Dienstag konnten sie im Bereich Jenfeld angetroffen und vorläufig festgenommen werden, so die Polizei. Die Beamtinnen und Beamten stellten demnach Beweismittel sicher, die den Tatverdacht weiter erhärteten. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen seien die Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten übergeben worden. Die Ermittlungen dauern an.

