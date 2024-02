Keller überflutet: Stromausfall in Hamburg!

Hamburg - Einsatz für die Feuerwehr : Am heutigen Sonntagmorgen ist in Hamburg ein Keller mit Wasser vollgelaufen. Zahlreiche Wohnungen sind derzeit ohne Strom.

In Hamburg-Bramfeld sorgte ein überfluteter Keller am Sonntagmorgen für eine Rauchentwicklung und einen Stromausfall. © Lenthe-Medien/Schmid

Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr auf TAG24-Nachfrage erklärte, wurden die Einsatzkräfte gegen 8.18 Uhr über den Vorfall in der Straße Lohkoppel (Stadtteil Bramfeld) informiert.

Demnach war das Wasser in ein sogenanntes Trafohaus gelaufen, in dem es mit den Stromanschlüssen einer Netzstation in Berührung kam.

Die Folge war ein Kurzschluss sowie eine stärkere Rauchentwicklung. Die alarmierten Kameraden mussten zudem einen kleinen Brand löschen.