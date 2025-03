25.03.2025 07:00 Kellerbrand in Hamburg: Mehrere Verletzte, darunter ein Kind

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg wurden in der Nacht zu Dienstag drei Personen verletzt, darunter ein vierjähriges Kind.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Alarm in Hamburg! Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus wurden in der Nacht zu Dienstag drei Personen verletzt. Ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg sorgte für eine starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehr musste mehrere Bewohner ins Freie retten. © Jonas Walzberg/dpa Laut der Feuerwehr brach das Feuer aus noch ungeklärter Ursache im Keller des vierstöckigen Hauses an der Straße "Busbrookhöhe" aus. Die Flammen sorgten für eine starke Rauchentwicklung, sodass sich mehrere Bewohner nicht mehr durch das Treppenhaus ins Freie retten konnten. Sechs Personen mussten deshalb von den alarmierten Einsatzkräften mithilfe einer Drehleiter über ihre Balkone in Sicherheit gebracht werden. Hamburg Feuerwehreinsatz Feuer in Hamburger Theater! Katze gerettet, vier Personen im Krankenhaus Drei Personen wurden leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Laut der Polizei erlitt ein vierjähriges Mädchen eine leichte Rauchvergiftung. Wie genau es zu dem Brand kommen konnte, ist noch nicht geklärt. Die Beamten haben entsprechend Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

Titelfoto: Jonas Walzberg/dpa