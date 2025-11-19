Lagerhalle mit Gefahrenstoffen in Brand: Einsatzkräfte kämpfen stundenlang

Hamburg - In Hamburg ist am Mittwochmorgen eine Lagerhalle mit Gefahrenstoffen in Brand geraten. Die Feuerwehr gab eine Warnung an die Bevölkerung heraus.

Rund 60 Einsatzkräfte eilten zu dem Brand in Wilhelmsburg. © André Lenthe Fotografie

Um kurz nach 9 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr ein. In einer mit Gefahrenstoffen gefüllten Lagerhalle in der Industriestraße in Hamburg-Wilhelmsburg ist ein Feuer ausgebrochen.

Der Anrufer sprach von Explosionen, wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24 mitteilte.

Um 9.22 Uhr ging über das mobile Warnsystem eine Warnung an die Bevölkerung raus. Türen und Fenster sollen geschlossen gehalten, der Bereich gemieden werden.

Wenig später hob die Feuerwehr die Warnung wieder auf. Das Feuer sei unter Kontrolle. Rund 60 Einsatzkräfte waren vor Ort für rund fünf Stunden im Einsatz. Menschen seien nach Angaben des Sprechers nicht verletzt worden.

Wie die Feuerwehr am Nachmittag mitteilte, fanden nach Abschluss der Brandbekämpfung Nachlöscharbeiten statt und das Objekt wurde von einem Baustatiker auf eine mögliche Einsturzgefahr beurteilt. Nun ermittelt die Polizei zur Brandursache.