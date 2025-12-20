Lagerhalle steht in Flammen: Feuerwehr im Großeinsatz

Hamburg - Eine Lagerhalle in Barsbüttel steht in Flammen.

Die Feuerwehr ist aktuell vor Ort und bekämpft die Flammen. © Christoph Seemann/Hamburg News

Wie ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg auf Anfragen von TAG24 mitteilte, sei die Einsatzkräfte gerade vor Ort, um den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Um 19.19 Uhr am Samstagabend rückte die Feuerwehr aus.

Die 300 Quadratmeter große Lagerhalle in der Willinghusener Landstraße in Barsbüttel gehöre zu einer Spedition und habe vor allem LKWs im Inneren gelagert, so die Feuerwehr.

Sechs freiwillige Feuerwehren mit über 19 Fahrzeugen seien im Einsatz. Die Feuerwehr geht davon aus, dass die Lage noch einige Stunden andauert.