 913

Lagerhalle steht in Flammen: Feuerwehr im Großeinsatz

Am Samstagabend geriet eine Lagerhalle in Barsbüttel in Brand. Die Brandursache ist noch unklar.

Von Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Eine Lagerhalle in Barsbüttel steht in Flammen.

Die Feuerwehr ist aktuell vor Ort und bekämpft die Flammen.
Die Feuerwehr ist aktuell vor Ort und bekämpft die Flammen.  © Christoph Seemann/Hamburg News

Wie ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg auf Anfragen von TAG24 mitteilte, sei die Einsatzkräfte gerade vor Ort, um den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Um 19.19 Uhr am Samstagabend rückte die Feuerwehr aus.

Die 300 Quadratmeter große Lagerhalle in der Willinghusener Landstraße in Barsbüttel gehöre zu einer Spedition und habe vor allem LKWs im Inneren gelagert, so die Feuerwehr.

Hamburg: Aufsteigender Rauch auf Schute im Hansahafen
Hamburg Feuerwehreinsatz Aufsteigender Rauch auf Schute im Hansahafen

Sechs freiwillige Feuerwehren mit über 19 Fahrzeugen seien im Einsatz. Die Feuerwehr geht davon aus, dass die Lage noch einige Stunden andauert.

Zur Brandursache können bisher noch keine Angaben gemacht werden.

Verletzte gebe es laut Informationen der Feuerwehr keine.

Titelfoto: Christoph Seemann/Hamburg News

Mehr zum Thema Hamburg Feuerwehreinsatz: