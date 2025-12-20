913
Lagerhalle steht in Flammen: Feuerwehr im Großeinsatz
Hamburg - Eine Lagerhalle in Barsbüttel steht in Flammen.
Wie ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg auf Anfragen von TAG24 mitteilte, sei die Einsatzkräfte gerade vor Ort, um den Brand unter Kontrolle zu bringen.
Um 19.19 Uhr am Samstagabend rückte die Feuerwehr aus.
Die 300 Quadratmeter große Lagerhalle in der Willinghusener Landstraße in Barsbüttel gehöre zu einer Spedition und habe vor allem LKWs im Inneren gelagert, so die Feuerwehr.
Sechs freiwillige Feuerwehren mit über 19 Fahrzeugen seien im Einsatz. Die Feuerwehr geht davon aus, dass die Lage noch einige Stunden andauert.
Zur Brandursache können bisher noch keine Angaben gemacht werden.
Verletzte gebe es laut Informationen der Feuerwehr keine.
Titelfoto: Christoph Seemann/Hamburg News