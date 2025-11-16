Leblose Person nach Brand in Gebäude gefunden
Hamburg - Die Ermittlungen laufen: Am Sonntagmorgen wurde ein Feuer in einem Gebäude in der Habichtstraße in Barmbek-Nord gemeldet. Die Feuerwehrkräfte fanden beim Eintreffen vor Ort eine leblose Person.
Aktuell dauern die Ermittlungen zur Brandursache und zu der Identität der gefundenen leblosen Person noch an, teilte ein Polizeisprecher des Lagedienstes Hamburg auf Anfrage von TAG24 mit.
Das Feuer war um 8.24 Uhr bei der Polizei gemeldet worden.
Im Moment ermittelt das LKA 45 vor Ort. Es können derzeit keine weiteren Informationen zu der gefundenen Person oder zu der Brandursache genannt werden, so die Polizei.
