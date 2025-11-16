Leblose Person nach Brand in Gebäude gefunden

Hamburg - Die Ermittlungen laufen: Am Sonntagmorgen wurde ein Feuer in einem Gebäude in der Habichtstraße in Barmbek-Nord gemeldet. Die Feuerwehrkräfte fanden beim Eintreffen vor Ort eine leblose Person.

Die Feuerwehr vor Ort hat die leblose Person in dem Gebäude, in dem es brannte, gefunden. © André Lenthe/Lenthe-Medien

Aktuell dauern die Ermittlungen zur Brandursache und zu der Identität der gefundenen leblosen Person noch an, teilte ein Polizeisprecher des Lagedienstes Hamburg auf Anfrage von TAG24 mit.

Das Feuer war um 8.24 Uhr bei der Polizei gemeldet worden.