Mitten auf der Straße: Auto geht in Flammen auf

Hamburg - Plötzlich stand ein Auto in Vollbrand: Am Freitagmittag rückte die Feuerwehr zu einem Einsatz in Hamburg aus.

Am Freitag ging ein Auto in Hamburg in Flammen auf und stand in Vollbrand. © Lenthe-Medien

Mitten auf der Straße hatte ein Fahrzeug Feuer gefangen und stand daraufhin in Vollbrand. Riesige Flammen schossen aus dem Wagen.

Der Brand ereignete sich gegen 11.56 Uhr auf der Eiffestraße Ecke Borstelmannsweg, bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg auf Nachfrage von TAG24.

Verletzt wurde durch die Flammen allerdings niemand, da sich der Fahrer rechtzeitig aus dem Wagen in Sicherheit bringen konnte.