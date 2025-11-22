Mann stürzt zwischen einfahrenden Zug und Bahnsteig

Hamburg - Schock am Berliner Tor! Am Freitagabend stürzte ein betrunkener Mann in Hamburg zwischen Zug und Bahnsteig. Der 58-Jährige wurde schwer verletzt.

Kräfte der Feuerwehr konnten den Mann aus dem Spalt retten. © Bundespolizeiinspektion Hamburg

Um 20.07 Uhr geschah das Unglück an der Station Berliner Tor in Hamburg-Borgfelde. Wie die Bundespolizei mitteilte, sei der 58-Jährige in den Spalt zwischen der einfahrenden S-Bahn und dem Bahnsteig gestürzt.

Kräfte der Feuerwehr retteten den Mann aus dem Gleisbett. Der 58-Jährige erlitt mehrere Brüche und Platzwunden.

Nach Auswertung von Videoaufnahmen und Zeugenaussagen gehen die Ermittler von einem Unfall unter Alkoholeinfluss ohne Fremdverschulden aus.

"Laut den vorhandenen Aufnahmen geht der Verunfallte mit sehr unsicherem Gang an der Bahnsteigkante entlang. Dabei versucht er, sich bei einer einfahrenden S-Bahn abzustützen und stürzt in den Spalt zwischen Zug und Bahnsteigkante auf die S-Bahngleise", so Polizeisprecher Rüdiger Carstens.

Ein Blutalkoholtest im Krankenhaus ergab, dass der Mann mit 2,2 Promille unterwegs war.

Der Zugführer erlitt durch den Unfall einen Schock und musste vor Ort abgelöst werden.