"Riesiger Feuerball": Brand zerstört Wohnhaus komplett
Hamburg - In Hamburg-Duvenstedt ist in der Nacht zu Montag ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Das Gebäude wurde völlig zerstört.
Gegen 4.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Feuer im Schleusenredder in Hamburg-Duvenstedt gerufen.
"Als die Einsatzkräfte eintrafen, befand sich das Einfamilienhaus bereits in Vollbrand. Es war nicht mehr zu retten. Eine enorme Hitze, ein riesiger Feuerball", so ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber News5.
Bei dem Gebäude soll es sich um Fertigbauweise handeln. Das Feuer zerstörte das Einfamilienhaus komplett, es brach vollständig zusammen.
Die Einsatzkräfte konnten das Feuer dennoch schnell bekämpfen und das Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern.
Ein Bagger soll die Gebäudereste auseinandernehmen und beiseiteschieben, damit die Feuerwehr die letzten Glutnester ausfindig machen und löschen kann.
Nach ersten Erkenntnissen sei niemand im Haus gewesen. Die Bewohner seien verreist, so ein Reporter vor Ort. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Um Glätte durch gefrierendes Löschwasser zu verhindern, sei die Stadtreinigung vor Ort und streue die Straßen ab, so ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24.
Titelfoto: NEWS5 / Fabian Höfig