"Riesiger Feuerball": Brand zerstört Wohnhaus komplett

Hamburg - In Hamburg -Duvenstedt ist in der Nacht zu Montag ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Das Gebäude wurde völlig zerstört.

Die Einsatzkräfte konnten das Gebäude nicht mehr retten. © NEWS5 / Fabian Höfig

Gegen 4.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Feuer im Schleusenredder in Hamburg-Duvenstedt gerufen.

"Als die Einsatzkräfte eintrafen, befand sich das Einfamilienhaus bereits in Vollbrand. Es war nicht mehr zu retten. Eine enorme Hitze, ein riesiger Feuerball", so ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber News5.

Bei dem Gebäude soll es sich um Fertigbauweise handeln. Das Feuer zerstörte das Einfamilienhaus komplett, es brach vollständig zusammen.

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer dennoch schnell bekämpfen und das Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern.

Ein Bagger soll die Gebäudereste auseinandernehmen und beiseiteschieben, damit die Feuerwehr die letzten Glutnester ausfindig machen und löschen kann.