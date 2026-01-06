Säure-Alarm in Hamburg: Feuerwehr rückt zu Chemie-Einsatz aus

Hamburg - Feuerwehreinsatz in der Hansestadt: In einem Mehrfamilienhaus ist am Montagabend Schwefelsäure ausgetreten.

Am Montagabend ist in einem Hamburger Haus Schwefelsäure ausgetreten. © Lenthe-Medien/Heider

Gegen 18.37 Uhr wurde die Feuerwehr in den Schwentnerring gerufen, so ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.

Eine Person, die im betroffenen Haus lebt, habe aufgrund austretender, stark ätzender Flüssigkeit selbst umgehend die Feuerwehr alarmiert.

An dem Haus angekommen, banden die Einsatzkräfte die Säue mit Chemikalienbinder ab, nahmen diese auf und übergaben sie schließlich zur fachgerechten Entsorgung.

Weshalb die stark ätzende Flüssigkeit ausgetreten ist und warum sich diese in einem Privathaushalt befand, war nicht bekannt. Schwefelsäure gilt als hochgefährlich, wird unter anderem in Autobatterien, in der Industrie sowie zur Herstellung von Düngemitteln eingesetzt. Bereits geringe Mengen können schwere Verätzungen verursachen.