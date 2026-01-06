Heldentat in Hamburg! Mann rettet Nachbarn aus brennender Wohnung

Hamburg - Heldenhafte Aktion in Hamburg : Am Dienstagabend hat ein Anwohner seinen Nachbarn aus dessen brennender Wohnung geholt - und ihm so vermutlich das Leben gerettet.

Polizei und Feuerwehr waren am Dienstagabend in einem Mehrfamilienhaus im Einsatz, nachdem es dort zu einem Brand gekommen war. © NEWS5 / Fabian Höfig

Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache gegen 19.50 Uhr in der Küche eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Durchschnitt" (Stadtteil Rotherbaum) ausgebrochen, wie ein Sprecher der Feuerwehr vor Ort mitteilte.

Der Feuermelder löste aus und alarmierte einen Nachbarn, der nach kurzem Zögern nachschaute und entdeckte, das der Hausflur bereits verraucht war.

Ohne lange darüber nachzudenken, trat der Mann die Tür ein, um seinen Nachbarn aus der Brandwohnung zu retten - mit Erfolg! Im Treppenhaus konnte der betagte Bewohner - nach TAG24-Informationen 93 Jahre alt - an die alarmierten Einsatzkräfte übergeben werden.

Nach der Erstversorgung vor Ort kam er mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Sein Retter blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt.